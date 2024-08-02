عملية الفارس الشهم 3 .. 70 طناً من المساعدات الإنسانية لإغاثة النازحين في غزة

المصدر: وام

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وزعت عملية “الفارس الشهم 3” .. 70 طناً من المساعدات الإغاثية والخيام على مئات العائلات في قطاع غزة.

وتأتي الجهود الإغاثية والإنسانية المكثفة التي تقدمها دولة الإمارات لسكان قطاع غزة لمساندة العائلات المًتضررة التي عجزت عن توفير الطعام والأساسيات لأبنائها في ظل غلاء الأسعار وضيق الأوضاع المادية.

وجهزت فرق عملية الفارس الشهم 3، عشرات خيام الإيواء للعائلات التي تركت بيوتها نتيجة الأوضاع الجارية وحالة النزوح المستمرة في كافة مناطق القطاع، للمكوث فيها في المناطق التي يجلسون فيها مؤقتا في ظروف قاسية.

وقامت فرق عملية الفارس الشهم 3 بتقديم الطرود الغذائية للأسر الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء، للتخفيف من معاناتهم اليومية ومحاولة توفير الطعام والمواد الأساسية العاجلة، في ظل حالة العجز في الغذاء وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وتعمل عملية الفارس الشهم 3 بشكل متواصل على توزيع عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومستلزمات الإيواء لكافة العائلات النازحة المًتضررة من الأوضاع الحالية، للمساهمة في توفير الطعام والمواد الضرورية الملحة للعائلات.

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