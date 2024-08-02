"إقامة دبي" تناقش الخطط والإجراءات لاستقبال مهلة تصحيح أوضاع المخالفين

المصدر: دبي- البيان

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عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اجتماعًا استراتيجيًا برئاسة المدير العام سعادة الفريق محمد المري، وبمشاركة نائبه اللواء عبيد بن سرور وعدد من المسؤولين استعرضوا خلاله الخطط والإجراءات اللازمة لاستقبال مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، والتي أُعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، وستبدأ في الأول من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فرق عمل متخصصة منها سعادة المتعاملين والخدمات الرقمية، و التواصل الإعلامي الاستباقي، وفريق تطوير الخدمات، لضمان توفير تجربة سلسة وفعّالة لجميع الأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة.

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