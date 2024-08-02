الإمارات: فرصة تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 58:23 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 31:07 والثاني عند الساعة 00:00 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والثاني عند الساعة 20:42 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والثاني عند الساعة 03:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 34 75 40

دبي 41 34 80 35

الشارقة 43 33 80 40

عجمان 41 33 80 30

أم القيوين 43 32 85 30

رأس الخيمة 43 33 80 25

الفجيرة 37 33 85 50

العـين 45 30 80 20

ليوا 45 31 65 25

الرويس 40 30 65 20

السلع 41 31 75 20

دلـمـا 40 33 80 25

طنب الكبرى 39 33 90 40

طنب الصغرى 39 33 90 40

أبو موسى 39 32 85 45

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