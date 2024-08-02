محمد بن راشد : عندما تريد إنجازاً أعطه كلك

المصدر: البيان

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" : " عندما تريد إنجازاً أعطه كلك ، لا تعطه بعضك، إلا إذا كنت تريد نصف إنجاز أو نصف انتصار "..

وأرفق سموه مقولته في حسابه على منصة " إكس" بمقطع فيديو : " #علمتني_الحياة عندما تريد إنجازاً أعطه كلك .. لا تعطه بعضك .. إلا إذا كنت تريد نصف إنجاز أو نصف انتصار ".

#علمتني_الحياة

عندما تريد إنجازاً أعطه كلك .. لا تعطه بعضك .. إلا إذا كنت تريد نصف إنجاز أو نصف انتصار .. pic.twitter.com/OQbdv9YD9B — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 2, 2024

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