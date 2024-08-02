11 % زيادة المعاملات الرقمية لـ"كهرباء ومياه دبي" خلال النصف الأول

المصدر: البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتحقيق استراتيجية دبي الرقمية وترسيخ مكانة دبي بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالمياً.

وقال معالي الطاير، في بيان صحفي اليوم، أن الهيئة استفادت من الفرص الهائلة التي توفرها التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة أسهم في تسريع التحول الرقمي في الهيئة وتسهيل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية، وتعزيز سعادة كافة المعنيين.

ولفت معاليه إلى أن متعاملي الهيئة أنجزوا أكثر من 6.7 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـنحو 6 ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول من 2023، بزيادة قدرها 11 في المائة.

وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة ما يزيد عن 1.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من2.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى ما يفوق 3.3 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

وأسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2في المائة والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لترسيخ مكانة دبي بوصفها لاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل".

وتبنت الهيئة سياسة خدمات 360 واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 لجعل خدماتها أكثر سلاسة واستباقية وتكاملاً، وضمان تخطي توقعات المتعاملين. ونحرص على تبسيط وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال الابتكار والاستراتيجيات الاستباقية والرؤية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتسهيل رحلة المتعامل."

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