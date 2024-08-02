عبد الله بن سالم يشهد العرس الجماعي الأول في «البيت متوحد»

المصدر: الشارقة- «البيان»

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شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، العرس الجماعي الأول الذي أقيم بتنظيم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وذلك في قاعة البيت متوحد في ضاحية الرحمانية.

وصافح سموه فور وصوله إلى موقع الحفل، العرسان البالغ عددهم 170 عريساً، مباركاً لهم ولأسرهم الكريمة هذه المناسبة السعيدة، راجياً من المولى عز وجل، أن يُؤلف بين قلوبهم، ويرزقهم الحياة السعيدة العامرة بالمودة والرحمة، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وتابع سموه والحضور عروض الفرق الشعبية، والفقرات الفنية التي أحيتها الفرق الوطنية، بمناسبة حفل العرس الجماعي، التي تغنت خلالها بالوطن وقادته، واحتفت بالعرسان، وعكست العادات والتقاليد الاجتماعية والموروث الفني.

والتقط سمو نائب حاكم الشارقة صورة جماعية مع العرسان، الذين شكروا سموه على الحضور وتشريف الحفل.

دعم ورعاية

وتهدف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، من هذه المبادرة، إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المقبلين على الزواج، من خلال مساعدتهم في تكاليف الزواج، وبناء أسرة سعيدة ومستقرة، والمساهمة بتوفير الدعم والرعاية، وتقديم خدمات مادية ومعنوية تُعينهم في فترة التأسيس للحياة الزوجية، والتي قد تواجههم خلالها عدد من التحديات.

ويستهدف العرس الجماعي الراغبين بالمشاركة في الأعراس الجماعية، بهدف تخفيض تكاليف الزواج، وتشجيع الشباب على عدم الإسراف والمبالغة في نفقات إقامة حفلات الزفاف، إذ يعزز ذلك رؤية وأهداف المؤسسة، وسعيها لبناء وتأسيس أسر إماراتية متماسكة، وتحقيق التلاحم المجتمعي، وتحفيز مشاركة الشباب المقبلين على الزواج في الأعراس الجماعية.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وذوي العرسان.

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