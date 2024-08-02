حملة للتوعية بمبادئ الثقافة المرورية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - «البيان»

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة المرورية الفرعية الثالثة لعام 2024م تحت شعار الزم الحذر فالسرعة خطر.

والتي تستمر لمدة شهر، وذلك ضمن إطار الحملات الفرعية المحلية للخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات بالقيادة والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، بهدف تمكين التنقل الآمن للطرق من خلال الأنظمة المرورية الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بين كافة شرائح المجتمع للالتزام والتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية وتوعية السائقين بمخاطر السرعة والقيادة المتهورة للحد من الحوادث الجسيمة التي تحصد الأرواح على الطرق، وبيان أضرارها المعنوية والمادية على الفرد والمجتمع.

وأكد العقيد عبدالله محمد علي السماحي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن تجاوز السرعة المقررة مؤشر وعامل رئيسي للحوادث المميتة، وخاصة إذا ما اقترنت بمخالفات وسلوكيات خطرة كالانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة الأمان بين المركبات وعدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، كما نوه بتشديد الإجراءات الرادعة ضد قائدي المركبات الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين لخطر الحوادث واستخدام أفضل الأنظمة وتقنيات الحديثة لضبط أمن الطرق وتكثيف دوريات المرور والضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية.

وأوضحت النقيب موزة الدرمكي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن تكاتف الجهود في تنمية وتعزيز التوعية المرورية تسهم في خلق مجتمع واعٍ مثقف مرورياً من خلال تقديم النصائح والإرشادات الوقائية عبر نقاط التوعية المختلفة والورش ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة وتكثيف المحاضرات التوعوية وتوزيع النشرات والكتيبات على الجمهور والسائقين.

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