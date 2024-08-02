253.9 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» بالفجيرة منذ التأسيس

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشفت جواهر الظنحاني، مدير جمعية بيت الخير فرع الفجيرة لـ«البيان» أن الفرع استطاع تحقيق نتائج مشرفة طوال مسيرة من الأعمال الخيرية والإنسانية، تمتد على مدى ربع قرن من تأسيسه، الذي يخدم إمارة الفجيرة والساحل الشرقي.

حيث بلغ إنفاق فرع الفجيرة منذ تأسيسه وحتى نهاية يونيو للعام الجاري مبلغ 253,901,767 مليون درهم، استفادت منه 51,896 أسرة وحالة تستحق العون. وأشارت الظنحاني إلى أن فرع الفجيرة أول فرع تفتتحه «بيت الخير» خارج دبي، ليشكل أول وجود رسمي للجمعية في الفجيرة، ليقوم بدعم ومساعدة الأسر المواطنة داخل الدولة.

حيث يحرص الفرع على تعاونه مع حكومة الفجيرة ومؤسساتها وهيئاتها ذات العلاقة، لتتركز جهود التعاون المشترك بين «بيت الخير»، وحكومة الفجيرة على تنمية الأوقاف، التي تشكل ضمانة الاستدامة لأداء فرع الجمعية الخيري وأنشطتها في مختلف أنحاء الإمارة.

وقف جديد

وأفادت الظنحاني أن وقف الفجيرة الجديد يشكل آخر محطات التعاون المشترك، حيث يقام حالياً في مدينة محمد بن زايد، على أرض منحة من صاحب السمو حاكم الفجيرة، التي تبلغ مساحتها 375 متراً مربعاً، ويتكون من طابق أرضي وسبعة طوابق، ويضم 35 شقة و7 محال تجارية، ليضاف إلى وقفين مهمين آخرين، أقامتهما الجمعية هناك، الأول يضم مقر فرع الفجيرة، والثاني وقف دبا الفجيرة، الذي افتتح عام 2010 على أرض مساحتها 900 متر مربع، وبلغت كلفة بنائه 18 مليون درهم.

مكتب الفجيرة التمويلي

وقالت الظنحاني إن فرع الفجيرة يتميز بتفاعله مع محيطه الاجتماعي، ويعمل في الفرع فريق متعاون على دراية بخصوصيات مجتمع الفجيرة، واحتياجات الأسر الأقل دخلاً والفئات الضعيفة فيه، ويخدم إمارة الفجيرة والساحل الشرقي، إضافة إلى بعض مناطق الشارقة المجاورة، ويضم أيضاً مكتب الفجيرة التمويلي، الذي يشرف على جمع التبرعات.

وأشارت إلى أن إدارة الفرع استطاعت إبرام عدة تفاهمات وشراكات تعاون، أهمها عقد اتفاقية شراكة متجددة مع جمعية الفجيرة منذ عام 2009، كما عقدت تفاهمات مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وصندوق الزكاة- فرع الفجيرة، ومركز تنمية المجتمع في دبا الفجيرة، وجمعية الشارقة الخيرية في دبا الحصن، ومحكمة الفجيرة الاتحادية.

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