«الإمارات للخدمات الصحية» الأولى عالمياً في «آيزو» نظام إدارة الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - «البيان»

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حصولها على شهادة اعتماد في المواصفات القياسية الدولية «آيزو»، والتي تعتبر من الاعتمادات الدولية رفيعة المستوى.

وذلك في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي من هيئة التصنيف البريطانية الرائدة في العالم «لويدز ريجستر»، بما يعزز مكانتها في طليعة المؤسسات السباقة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً في نيل هذه الشهادة من الهيئة الرائدة.

معايير

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود المؤسسة في الالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإنشاء نظام إدارة الذكاء الاصطناعي وتنفيذه وتحسينه باستمرار، ويمثل اعترافاً دولياً بجهودها في توظيف وتطوير ومراقبة الخدمات، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث جاء إعلان الحصول على هذه الشهادة بعد انتهاء فريق خبراء «لويدز ريجستر» من إجراء عملية تدقيق وتقييم شاملة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي في المؤسسة، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والامتثال لضوابط المعايير القياسية الدولية (آيزو 42001:2023 ).

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول المؤسسة على هذا الاعتماد ينسجم مع توجهات الدولة، ويتواءم مع أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما يعزز جاهزيتها للمستقبل، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة للاستثمار في تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بقطاع الرعاية الصحية وحرص المؤسسة على أن تكون سباقة محلياً وعالمياً في توظيف هذه التقنيات المتقدمة، الأمر الذي يقود إلى توفير أعلى معايير الخدمات الصحية، وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

سعي متواصل

من جهتها أوضحت الدكتورة أمينة الجسمي، مدير إدارة الأشعـة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن السعي للحصول على مواصفة (آيزو42001:2023 ) من خلال مشروع الذكاء الاصطناعي في التصوير التشخيصي كان بهدف ضمان التطوير والاستخدام المسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي في خدمات المؤسسة، باعتبارها أول معيار عالمي يقدم إرشادات عملية حول هذا المجال التكنولوجي سريع التغير، ويحدد متطلبات توظيف نظام إدارة الذكاء الاصطناعي داخل المنظمات، مؤكدة دور هذه الأنظمة كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي بشكل عام، وتعزيز دقة التصوير الشعاعي بشكل خاص.

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