134 طالباً شاركوا في برنامج «أصدقاء الشرطة الصيفي» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – «البيان»

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أهمية الاستثمار في بناء أجيال المستقبل، تحقيقاً للتنمية والاستدامة، من خلال الإعداد العقلي والبدني الفعال وتعزيز الوعي الأمني لديهم ليكونوا جيلاً واعياً، يسهم في تطوير المجتمع وتقدمه.

وذلك بتدريبهم على استثمار الوقت، وتزويدهم بالمهارات الأساسية والخبرات، التي تبني قدراتهم وتشد من سواعدهم، وتعزز لديهم قيم الولاء للوطن والدفاع ‏عنه، وحماية أمنه واستقراره، من خلال إكسابهم المعارف الضرورية في مجال الأمن والسلامة، للتعامل مع كافة حالات الطوارئ والأزمات المحتملة.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تخريج طلبة برنامج «أصدقاء الشرطة الصيفي» بمجمع زايد التعليمي– عوافي، الذي أطلقته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع قسم الأنشطة الرياضية وإدارة حماية ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحت مظلة مدرسة فريجنا – ملتقى القيض، بالتزامن مع عطلة طلبة المدارس الصيفية، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية من خلال إسعاد أفراد المجتمع، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية.

واستقطب البرنامج في دورته هذا العام 2024 مجموع 134 طالباً، تتراوح أعمارهم ما بين 9 أعوام إلى 15 عاماً، لفترة 4 أسابيع، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات حسب فئاتهم العمرية، وإخضاعهم لعدد من البرامج التدريبية التأهيلية والتوعوية والنفسية والرياضية (البدنية) وإكسابهم العديد من المهارات في السباحة، وكرة القدم، والتايكواندو والدفاع عن النفس، فضلاً عن إلحاقهم بعدد من الرحلات والجولات الميدانية لعدد من الجهات، إثراء للوعي الأمني والمجتمعي لديهم، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية وورش العمل.

وأشاد القائد العام لشرطة رأس الخيمة بدور برنامج أصدقاء الشرطة المثمر والبناء في صنع قادة المستقبل من خلال تدريب الطلبة وغرس قيم الانضباط في نفوسهم وصقل قدراتهم ومهاراتهم الرياضية البدنية، وتقويم أخلاقياتهم وسلوكياتهم وفق المبادئ الوطنية والقيم الشرطية السامية استشرافاً للمستقبل.

مؤكداً أن أصدقاء الشرطة هم سفراء للشرطة والوطن يسهمون في نشر الوعي الأمني ضمن محيطهم الأسري والمدرسي، وحفظ أمن الوطن واستقراره. وأكد أنه سيتم تطوير البرنامج خلال السنوات المقبلة ليشمل الطالبات، وكذلك إضافة الجانب التدريبي العسكري حتى يكتسب الأبناء الجانب العسكري، كما سيتم زيادة العدد حتى يتمكن عدد كبير من الطلبة والطالبات من الانضمام والاستفادة من البرنامج الصيفي. وتضمن حفل التخريج عروضاً لفرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة، وعرضاً لفيلم توثيقي حول أنشطة وفعاليات برنامج أصدقاء الشرطة منذ بدء انطلاقه، وعرضاً استعراضياً للتايكواندو، قدمه الطلبة أصدقاء الشرطة.

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