«إقامة دبي» تطلق مبادرة «يوم مع والديَّ» لأبناء الموظفين

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مبادرة «يوم مع والديَّ»، والتي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال تعريف الأبناء بدور الأب والأم، في مقر العمل، وتوفير فرصة لهم للاطلاع على العمل الذي يقومون به، والتعرف إلى الدور الذي يلعبونه خلال ساعات العمل، حيث تتيح المبادرة للموظفين اصطحاب أطفالهم إلى مقر العمل، ومشاركتهم تفاصيل الواجبات التي يقومون بها.

تعزيز الروابط

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن المبادرة تساعد في تعزيز الروابط العائلية، والفهم المتبادل بين الأبناء والوالدين.

حيث تتيح للأبناء معرفة تفاصيل المهام الوظيفية التي يقوم بها الأب أو الأم في مقر العمل، وحجم الجهد الذي يبذلونه في سبيل توفير الحياة الكريمة لأبنائهم»، لافتاً إلى أنه سيتم استضافة الأطفال في مقر العمل لفترة زمنية محددة، ووفقاً لبرنامج محدد، يتضمن فقرات متنوعة، منها جولة في أقسام المكاتب والمرافق المختلفة في المقر الرئيس، وشرح مبسط للوظائف المختلفة التي يقوم بها الوالدان، وأنشطة تعليمية وترفيهية، مثل ورش العمل المختلفة، وألعاب الفريق، والأنشطة الحركية، وسيتم توفير موظفين لمرافقة الأطفال والاهتمام بهم خلال فترة المبادرة.

موعد

وأوضح أنه سيتم تحديد يوم واحد من كل أسبوع خلال فترة الصيف، ابتداءً من الاثنين المقبل، وحتى نهاية العطلة الصيفية، لتنفيذ المبادرة، وسيتم دعوة أبناء الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، للمشاركة في النشاط، لافتاً إلى أن المبادرة مقتصرة على أبناء الموظفين العاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وسيتم منح المشاركين شهادة شكر، تحمل عبارة «شكراً والدي»، مقدمة من الطفل المشارك، تقديراً للدور الذي يقوم به الوالدين، كما سيمنح الموظف المشارك في المبادرة «ساعتَيْ سعادة»، تعزيزاً للتلاحم الأسري.

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