«صحة دبي» تعزز التوعية بأنظمة إدارة الحوادث

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي واحدة من أهم دورات التدريب المتخصصة، والتي نظمتها هيئة الصحة بدبي، في مجال التعامل مع المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات.

حيث تم تطوير«برنامج دبي لطب الكوارث» لتقديم أحدث الدورات التدريبية المهنية المعتمدة من المركز الأوروبي لطب الكوارث للتعريف، بمبادئ وأساسيات أنظمة إدارة الحوادث والطوارئ الصحية وذلك لتوحيد الاستجابة الطبية للعاملين في المجال الصحي وخط الدفاع الأول، بحضور أكثر من 100 متدرب، يمثلون العديد من المؤسسات والجهات المتخصصة وذات العلاقة.

وانطلقت الدورة بمشاركة متميزة من شرطة دبي، ودبي الصحية، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالإضافة إلى المشاركين الدائمين وهم مجموعة مهمة من المستشفيات الخاصة، وهي: المستشفى الأمريكي، وميدكير، وميديكلينك، واستر، وان ام سي، ومجموعة مستشفيات HMS.

وقال الدكتور خالد لوتاه استشاري الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، إن الدورة التدريبية حاصلة على اعتمادات عالمية، وأنها اتسمت بالتفاعل اللافت والمحاكاة المتعمقة، حول تعزيز الاستجابة الفعالة من خلال التعريف بنظام إدارة الحوادث وشرح أساسيات ومبادئ نظام إدارة الطوارئ الصحية وإعداد المعنيين للتنسيق مع شركاء الاستجابة من جميع القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور لوتاه إلى أن برنامج دبي لطب الكوارث لاقى إقبالاً كبيراً من المؤسسات والجهات التخصصية وذات العلاقة، وأنه نجح في استقطاب قرابة 800 متدرب منذ الإطلاق حتى الآن.

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