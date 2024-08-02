تعاون بين جامعة دبي و«الهوية والجنسية» في التدريب والبحث العلمي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت جامعة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ متمثلة في أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية مذكرة تفاهم تتيح للجانبين التعاون في برامج مختلفة تعزز التطوير في التعليم والبحث العلمي والتدريب وبرامج الماجستير من خلال تنسيب خريجين من أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية لمتابعة مسيرتهم العلمية في جامعة دبي.

وقع الاتفاقية الدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي واللواء خليفة مطر الحميري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور العميد محمد سعيد العامري مدير أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية والعقيد عبد الرحمن الزعابي نائب مدير الأكاديمية والدكتورة ديالا الإبراهيم رئيس قسم القبول والتسجيل وشؤون الطلبة في الأكاديمية والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الإدارية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية بشكل عام إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين في المجال التعليمي والتدريبي ومجال البحث العلمي وتبادل الخبرات من خلال المحاضرين والمدربين في المبادرات والفعاليات ودعم المجتمع والقطاع العام، لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة وتهدف أيضاً إلى تنفيذ المشاريع المشتركة.

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