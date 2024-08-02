الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعزز الوعي لدى طاقمها

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة أبوظبي، مختبر المعرفة الرابع تحت عنوان: «الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية المعنية للاعتماد».

وذلك بحضور مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام.

وتأتي مبادرة «مختبر المعرفة» التي دشنتها الأمانة العامة للهيئة بهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى طاقمها، وصولاً إلى تناول موضوعات حقوقية متنوعة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وذلك بمشاركة الجمهور المعني من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وطلاب الجامعات والمدارس.

وأدار عبد العزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية الحلقة النقاشية، إذ عرف المشاركين فيها باللجنة الفرعية المعنية للاعتماد وأهمية ملاحظاتها بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام وللهيئة بشكل خاص، ودورها في المساهمة بتعزيز الوعي والثقافة الحقوقية عبر مختلف الاهتمامات والمستويات.

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