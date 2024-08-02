«ويتيكس» يستضيف برنامجاً مكثفاً عن الاستدامة في النفط والغاز

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، برنامجاً تقنياً مكثفاً حول الاستدامة في قطاع النفط والغاز على مدار أيام المعرض الثلاثة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقدم شركة دراجون أويل - منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وشريك المعرفة في «ويتيكس» 2024 - بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE) العالمية، خلال البرنامج جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار، ومتحدثين من جميع أنحاء العالم.

ويسلط البرنامج الضوء على تحديات وفرص استدامة قطاع النفط والغاز، وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، وابتكارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون والاقتصاد القائم على تدوير الكربون، إلى جانب آفاق الاعتماد على الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ودفع عجلة تنويع مزيج الطاقة، علاوة على أحدث مستجدات تقنيات معالجة المياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): يدعم ويتيكس، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع منظومة الطاقة مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية النمو المستقبلي، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأضاف: على ضوء الدور المحوري الذي لا تزال تؤديه موارد النفط والغاز في تلبية الطلب العالمي على الطاقة في ظل توسع الاقتصادات والنمو السكاني، يركز المعرض على تعزيز التعاون والابتكار والاستدامة لتنويع منظومة الطاقة والوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

من جانبه، قال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: «نود أن نؤكد أهمية الاستدامة في قطاعنا ويوفر ويتيكس 2024 لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة وندعو زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل التي يقدمها أبرز خبرائنا».

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