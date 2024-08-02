413 خريجاً من أكاديمية «كهرباء دبي».. والتوظيف 100 %

المصدر: دبي - وائل نعيم

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شهدت أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي منذ افتتاحها ضمن مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة عام 2013 وحتى نهاية 2023 تخريج 9 دفعات بإجمالي 413 خريجاً، يعملون في كافة القطاعات الهندسية ومنها: توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة. ويوجد حالياً 142 طالباً على مقاعد الدراسة.

ووضعت الهيئة استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية في مقدمة أولوياتها، حيث تحرص على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، وتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها، ورفع مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والقطاعات الحيوية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»: تعمل أكاديمية الهيئة منذ إطلاقها بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، على تدريب وتأهيل الشباب المواطنين علمياً وعملياً في مختلف المجالات الفنية والمهنية، ويتناول البرنامج العلمي المعتمد في الأكاديمية مختلف مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وتحلية المياه.

ويحصل من أتم متطلبات الدراسة والتدريب في البرنامج على شهادة من المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، وهي هيئة بريطانية رائدة في التأهيل المهني على مستوى العالم، إضافة إلى شهادة المعادلة لخريجي الدراسة الثانوية الفنية. وتؤهل الشهادة الطلاب للعمل في مختلف المجالات الفنية في الهيئة. وتمتد الدراسة في الأكاديمية 3 سنوات، يحصل خلالها الطالب على مكافأة شهرية مجزية.

وأضاف: تؤدي الأكاديمية دوراً محورياً في تطوير وإعداد الطلاب المواطنين من خلال منهجية التدريس المتقدمة والمتوافقة مع أفضل المعايير القياسية العالمية، مما يوفر للطلاب المهارات اللازمة، والقدرات الفنية والمهنية التي تمهد الطريق للمنافسة في الأسواق العالمية، كما تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتوظيف جميع خريجي الأكاديمية وضمان حصولهم على الامتيازات الوظيفية المقدمة لموظفي الهيئة.

تخصصات

وقال معالي سعيد الطاير: توفر أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل برامج التعليم التقنية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والمواد الفنية والهندسية التخصصية تحت إشراف المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، وبمساعدة فريق متخصص من الأساتذة والمهندسين.

ويتضمن منهاج أكاديمية الهيئة 3 تخصصات: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونيكس، إلى جانب برنامج إدارة المشاريع المخصص لطلابها المتميزين، الذي أضافته الأكاديمية في إطار حرصها على تطوير مناهجها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وتابع: تقدم الأكاديمية مساقات التعليم التخصصي والمهني باللغة الإنجليزية، إضافة إلى مواد مناهج وزارة التربية والتعليم وتشمل اللغة العربية، والتربية الإسلامية، واللغة الإنجليزية، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، والدراسات الاجتماعية.

وعند الانتهاء من المرحلة الثانوية، يحصل الطالب على شهادة من وزارة التربية والتعليم، وهو ما يعادل دبلوم المدارس الثانوية، بالإضافة إلى دبلوم متقدم معتمد من المجلس البريطاني لإدارة الأعمال والتكنولوجيا (Pearson BTEC- المملكة المتحدة) للمناهج التقنية /المهنية. وتضم الأكاديمية 12 فصلاً دراسياً و3 مختبرات للحاسوب و13 ورشة فنية متخصصة في الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

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