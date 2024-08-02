رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الاتحاد السويسري ورئيس بنين بذكرى اليوم الوطني

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فيولا امهيرد، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيسة فيولا امهيرد، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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