فرصة هطول أمطار على الإمارات خلال أغسطس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُعَدُّ شهر أغسطس امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي التي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار يؤدي إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية.

وتتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الأول منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.

تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.7 و36.5°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى بين و40.9 و43.2 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29.3 و31 °م.

أعلى درجة حرارة 51.4 °م في مزيرعة سنة 2017.

أقل درجة حرارة على جبل مبرح سنة 2013 والتي بلغت 16.1 °م.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 12 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 127.8 (كم/ س) في الهير سنة 2023

أعلى هبه رياح 127.8 (كم/س) في الهير سنة 202

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 63% إلى 80%

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% إلى 32%

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2018 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوم واحد ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز