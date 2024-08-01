هطول أمطار على مناطق متفرقة في العين والظفرة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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شهدت المناطق الشرقية والغربية من الدولة، فجر وصباح اليوم، هطول أمطار خفيفة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة أم الزمول في مدينة العين شهدت سقوط أمطار خفيفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن محطات رصد الأمطار التابعة لها سجلت في تمام الساعة 5 و40 دقيقة فجراً هطول أمطار خفيفة على منطقة الطوية في مدينة العين.

وأشار المركز إلى أن الساعة 9 و50 دقيقة صباحاً، شهدت امتداداً لأمطار الخير، لتصل إلى المناطق الغربية من الدولة، حيث هطلت أمطار خفيفة على منطقة مخيرز ومنطقة شمال عصب التابعتين لمنطقة الظفرة بأبوظبي.

وتوقع أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى على المناطق الساحلية والجزر ما بين 30 إلى 34 درجة، والعظمى ما بين 38 إلى 42، تنخفض في المناطق الجبلية، إذ تتراوح ما بين 25 إلى 31 للصغرى، ومن 32 إلى 37 للعظمى.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية والجزر، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم\س، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الجبلية.

وحول الطقس المتوقع غداً، أفاد المركز بأن الطقس يكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحيانا غرباً بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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