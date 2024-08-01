ورشة بدبي حول السلامة الغذائية وحماية الصحة

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي ورشة علمية حول السلامة الغذائية «التأهُب لغير المتوقع»، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بسلامة الغذاء ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، بهدف تعزيز الجهود في منع مخاطر الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء واكتشافها وإدارتها.

وتأتي هذه الورشة التي افتتحها الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء.

كما تأتي في إطار تطوير الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030 والهادفة إلى إرساء أنظمة تغذوية مستدامة، وتوفير بيئات آمنة وداعمة للتغذية بجميع مراحلهم العمرية، وتخفيض معدلات الأمراض الناجمة عن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.

وأكد الدكتور حسين الرند على أهمية الورشة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية لضمان سلامة الغذاء في الدولة، عبر تطبيق الأنماط الصحية والأنظمة الغذائية المستدامة. مشيراً إلى أهمية المبادرات والحملات المبتكرة في تعزيز الوعي بتأثير النظام الغذائي على الصحة. وانسجاماً مع استراتيجية الوزارة في إدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة.

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