جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تؤهل الكوادر الوطنية في الرعاية الصحية

المصدر: دبي - مريم العلي

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أكد الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، ونائب المدير التنفيذي لدبي الصحية، أن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية قدمت نموذجاً يحتذى به في رعاية المواهب الطلابية، وتعزيز البحث العلمي منذ تأسيسها.

وأشار إلى أنها تركز على إِعداد الكوادر الوطنية الشابة في مجالات الرعاية الصحية، مثل الطب وطب الأسنان والتمريض والعلوم الحيوية، وغيرها من التخصصات، وأوضح أن هذه الكوادر مؤهلة لتطبيق ما اكتسبته من معارف وخبرات أكاديمية طوال مسيرتها التعليمية الحافلة على المستوى المحلي والعالمي، استناداً إلى المبدأ الأساسي للجامعة «المريض أولاً».

وأشار الشيخ علي إلى المسؤولية الكبيرة، التي تقع على عاتق الخريجين في تعزيز النمو والازدهار لمستقبل الإمارات، مؤكداً دورهم المحوري في تطوير قطاع الرعاية الصحية، ما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، حيث تعكس خبرات خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رؤية القيادة في الاستثمار في التعليم الطبي وتأهيل كوادر صحية قادرة على تحمل المسؤوليات، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز رائد في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة.

اتفاقات وتدريب

وأضاف الدكتور أن الجامعة تحرص على عقد شراكات واتفاقيات محلية وعالمية، وتنظيم برامج تدريبية تمكن الطلاب من الاطلاع على أحدث التوجهات العلمية، وأكد أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والأدوات اللازمة لدخول سوق العمل بعد التخرج، وتلبية احتياجات القطاع الصحي في الإمارات.

وشدد على أن هذا الدور يجسد موقع الجامعة الرائد كجزء من أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، وينسجم مع أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تحقيق المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، والوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة، وتابع الدكتور علوي أن هذا الدور يرسخ مكانة دبي كنموذج عالمي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.

نقلة ملموسة

وبين أن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تواصل تحقيق خطوات بارزة في تطوير التعليم الطبي، محققة نقلة ملموسة في تحسين جودة الرعاية الصحية في الدولة، حيث تسعى لتقديم تعليم طبي متقدم يسهم بفعالية في تحسين الرعاية الصحية، وتتميز ببرامجها التعليمية المبتكرة، والتي تغطي مجالات متعددة من الطب والصحة، منها بكالوريوس الطب والجراحة، ماجستير العلوم في العلوم الطبية الحيوية.

ودكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية الحيوية، إضافة إلى برامج متخصصة في طب الأسنان والتمريض، وتشكل الجامعة أيضاً مركزاً رائداً للبحث العلمي، ما يسهم في تطوير المعرفة الطبية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية. تتماشى هذه الجهود مع التزام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع الصحة، وتوفير الدعم اللازم لضمان مستقبل صحي ومزدهر للمواطنين.

حيث تظهر المبادرات المستمرة لتحسين البرامج التعليمية والتدريبية الدور الاستراتيجي، الذي تقوم به الجامعة في تحقيق الأهداف طويلة الأمد للدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز متقدم في الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويبقى الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية، وتوفير تعليم طبي عالي الجودة ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، لضمان الصحة المستدامة والنمو الشامل.

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