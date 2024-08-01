246 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في النصف الأول

المصدر: عجمان -«وام»

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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن حجم المشاريع التي تم إطلاقها داخل الدولة وخارجها، تجاوز 246 مليون درهم في النصف الأول من 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء بمقر الهيئة في عجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مجلس الأمناء.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي عن شكره وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

كما توجه بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء، الذين ساهموا بسخاء في دعم مشاريع الهيئة، ولفرق عمل الهيئة داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن تعاون الجميع كان سبباً مهماً في تحقيق هذه النتائج المهمة خلال النصف الأول.

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