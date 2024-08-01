منصور بن زايد يبحث وسفير فيتنام العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - «وام»

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الوطن أمس نغوين ثانه ديب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والتنموية، بما يحقق صالح البلدين وشعبيهما الصديقين. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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