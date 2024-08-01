«تريندز» يشارك في منصة «سند للكتب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، ضمن فعالياته للاحتفاء بالذكرى العاشرة للتأسيس عن الاشتراك في منصة «سند للكتب»، بهدف تعزيز وصول المعرفة والأبحاث المتخصصة إلى شريحة أوسع من القراء في جميع أنحاء العالم.

ويسعى «تريندز» من وراء هذا الاشتراك في المنصة العالمية، إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل، تعزيز وصول المعرفة والأبحاث المتخصصة، وتسهيل حصول القراء من مختلف أنحاء العالم على الكتب والدراسات البحثية في المجالات كافة، وتوفيرها بأسعار مناسبة وبطرق سهلة.

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