10.211 مسجلاً في بطاقة «سند» لأصحاب الهمم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن عدد المسجلين في بطاقة «سند» لأصحاب الهمم بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 10211، منهم 5340 من المواطنين، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البطاقة، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري 1190 مستفيداً من أصحاب الهمم.

وتلقى مركز سند للتواصل المخصص لأصحاب الهمم 1757 اتصالاً مرئياً، خلال النصف الأول من العام، تضمنت طلبات للترجمة الفورية إلى لغة الإشارة مع جهات خارجية ومقدمي خدمات أصحاب الهمم، واستفسارات عن خدمات ومراكز أصحاب الهمم، إضافة إلى 65 بلاغاً استقبلها نظام الإبلاغ حول حالات إساءة أو إهمال حماية أو إساءة أو إهمال لأصحاب الهمم.

وبحسب هيئة تنمية المجتمع في دبي بلغ عدد الأطفال المسجلين في مركز دبي لتطوير نمو الطفل 73 طفلاً من تأخرات نمائية من مختلف أنواع الإعاقات، وقدم المركز خلال النصف الأول من العام الجاري 5180 جلسة، تضمنت جلسات تأهيل فردية وجماعية، تتضمن العلاج الطبيعي وعلاج النطق واللغة والعلاج الوظيفي، بالإضافة إلى جلسات التربية الخاصة وجلسات تحليل السلوك وجلسات إرشاد ودعم أسري فردية وجماعية وجلسات متابعة داعمة للأسر، بالإضافة إلى جلسات الدعم المدرسي المقدمة في المدارس، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمة الاستشارات التقنية في مركز تطوير نمو الطفل 34 أسرة.

وبينت الهيئة أن 754 شخصاً من أصحاب الهمم استفاد من المنفعة المخصصة لأصحاب الهمم خلال النصف الأول من العام الجاري، سواء لتسديد الرسوم الدراسية والتأهيلية، أو لتغطية نفقات مقدم رعاية، أو مساعد شخصي أو مؤهل مهني أو مترجم لغة إشارة، أو معلم ظل، أو لتوفير أجهزة تقنيات مساعدة، أو تأهيل سيارة أو وسيلة نقل أو تأهل بيئة العمل.

وأشارت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع إلى أن توعية المجتمع بالخدمات المتاحة لأصحاب الهمم، وتعزيز الاستفادة منها يعدان من الركائز الأساسية لعمل الهيئة، مبينة أن البرامج والفعاليات والجلسات الحوارية تسهم في إيصال المعلومات الضرورية إلى المستفيدين وأسرهم، ما يسهم في دمجهم وتمكينهم، والاستفادة القصوى من الاستفادة القصوى من الخدمات المتاحة.

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