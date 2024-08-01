«زايد العليا» توفر فرص عمل لـ«أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع «شركة فريش أون تيبول»، بهدف إنشاء وتوفير مركز لتجميع وتخزين وتوزيع الفواكه والخضراوات، والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والعسل والمنتجات الحيوانية مع عمل التعقيم والتغليف المتوافق مع معايير الصحة والسلامة ذات الصلة، وتوظيف عدد من أصحاب الهمم للعمل بالمركز.

وذلك ضمن إطار تمكينهم مهنياً ودعمهم في الاستقرار الوظيفي. وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة فريش أون تيبول، وقعها اتول شوبرا، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر المؤسسة وبحضور لفيف من قيادات المؤسسة والشركة.

وبموجب مذكرة التفاهم توفر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الأراضي والمباني اللازمة لإنشاء مراكز التجميع، وتساعد الشركة في الحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة من السلطات المختصة، إضافة إلى ترشيح أصحاب الهمم للعمل بتلك المراكز، وفقاً للأدوار والمسؤوليات، التي تحددها الشركة.

بينما تقوم «شركة فريش أون تيبول» بتدريب وتوظيف عدد من أصحاب الهمم للعمل في مراكز التجميع، وبتصميم وبناء وتجهيز مرافقها وإدارة العمليات اليومية بها، بما في ذلك التخزين والتعقيم والتوزيع، وعمل الصيانة العامة ومراقبة الأداء.

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