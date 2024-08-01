برنامج صيفي في «صحة دبي» لتدريب الكوادر الوطنية

المصدر: دبي- «البيان»

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اختتمت هيئة الصحة بدبي، أمس، فعاليات برنامج التدريب الصيفي، الذي خصصته لطلبة الثانوية العامة، وخريجي الجامعات المواطنين.

وذلك خلال حفل التكريم، الذي نظمته بهذه المناسبة، وحضره منى بجمان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وعدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة.

ويهدف البرنامج، الذي يأتي ضمن سياسة الهيئة لتدريب واستقطاب الكوادر الوطنية إلى تنمية المهارات العلمية والعملية للمنتسبين، وتأهيلهم ودمجهم في بيئة العمل الفعلية، وتمكينهم من تطوير القدرات واكتساب الخبرات، التي تساعدهم في حياتهم العملية مستقبلاً.

فريق

ويتضمن البرنامج الذي يشرف عليه فريق متخصص من هيئة الصحة بدبي حزمة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تهيئة ودمج الطلبة في بيئة العمل اليومية، وتمكينهم من أداء بعض المهام، التي تسهم في تقليل الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العلمي، حيث تم توزيع الطلبة على مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة بناء على رغبتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية.

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