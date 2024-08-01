استعراض تطلعات «حقوق الإنسان» في شرطة دبي عبر «ساعة شفافية»

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» مع موظفي الإدارة العامة لحقوق الإنسان في قاعة مختبر الابتكار بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل أحمد الخميري، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين من عسكريين ومدنيين.

وأكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، حرص شرطة دبي على تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية مع الموظفين لمعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم وتحدياتهم، وتشجيع المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم.

لافتاً إلى أن شرطة دبي استطاعت خلال الفترة الماضية توفير مميزات عدة للموظفين سواء في الجانب الصحي أم السكني أم التعليمي، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.

وأشاد اللواء العبيدلي بمرتب الإدارة العامة لحقوق الإنسان ودورهم وجهودهم المتميزة في تحقيق التميز والنجاحات على جميع المستويات، متطلعاً إلى استمرارية العطاء بين جميع الموظفين بما يحقق السعادة الوظيفية ويحقق التميز الذي ينعكس إيجاباً على النجاحات الكثيرة التي تحققها الإدارة العامة لحقوق الإنسان ضمن العمل بروح الفريق الواحد.

وقال اللواء العبيدلي إن شرطة دبي تقدر جهد كل شخص يعمل بجد واجتهاد، وتولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء وجودة العمل، وأن تقوية العلاقات بين الموظفين تساعد على تعزيز روح المبادرة والإبداع، وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة للمتعاملين الخارجيين.

ومن جانبه، قال العميد عبد الرحمن الشاعر: «إن اللقاء المفتوح مع الموظفين، يأتي ضمن مبادرة «ساعة شفافية» التي تهدف إلى إسعاد الموظفين ومعرفة احتياجاتهم، وتحقيق استدامة السعادة الوظيفية والارتقاء بالأداء».

وفي ختام اللقاء، استمع اللواء العبيدلي والعميد الشاعر إلى آراء وملاحظات الموظفين في مجال تحسين الأداء والعمل قدماً على تحقيق التطلعات المستقبلية.

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