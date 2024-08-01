تعزيز التعاون بين «قضاء أبوظبي» و«محاكم دبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم دبي، بمقرها الرئيس في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل التجارب والمعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على التصميم المعماري لمبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، والذي يعد صرحاً معمارياً وهندسياً يحتذى به عالمياً.

حيث روعي في تصميمه الجمع بين الأصالة والمعاصرة بطرق إبداعية مستدامة وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول للخدمات، بما يسهم في دعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.

ابتكار

وزار الوفد مكاتب أعضاء السلطة القضائية والمعاونين القضائيين، وقاعات المحاكم الكبرى والصغرى، ومراكز إسعاد المتعاملين في المحاكم والنيابات، إضافة إلى المكتبة القانونية المتخصصة، واستراحة القضاة، فضلاً عن قاعة الإبداع والابتكار.

واستعرض فريق متخصص من دائرة القضاء خلال جولة للوفد الزائر، التقنيات والوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تواكب جميع المتطلبات، والأنظمة الفنية المستخدمة في تشغيل المبنى والحلول التكنولوجية الرائدة المطبقة لتسهيل أعمال المحاكم وأعضاء السلطة القضائية حرصاً على تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بالأنظمة الحديثة والمتطورة المستخدمة في محاكم أبوظبي، وتوفير أحدث التجهيزات التقنية في مباني الدائرة وربطها بجميع الإجراءات والعمليات، بما يتيح إنجاز المهام عبر خطوات سريعة وميسرة.

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