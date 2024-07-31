‎رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بوفاة نجله

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بوفاة نجله.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

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