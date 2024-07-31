دعا لمتابعة النشرات الرسمية.. "الوطني للأرصاد" يقدم نصائح للواقية من الطقس المغبر

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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ناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه، وعدم تداول الشائعات، مقدماً في الوقت نفسه نصائح للجمهور يتوجب اتباعها، لسلامتهم خلال تشكل الغبار.

كما حذر المركز من تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة من الدولة خاصة التي تشهد تشكل الغبار، لافتاً إلى متابعته للوضع على مدار الساعة لموافاة الجمهور والجهات ذات الصلة بآخر المستجدات.

وتفصيلاً، أشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الطقس المتوقع في الدولة خلال الفترة الحالية سيكون مغبراً، خاصة على المناطق الداخلية، مع هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

ودعا الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة، لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وذلك في ظل الحالة الجوية التي قد تشهدها بعض المناطق، ناصحاً الجمهور عند استخدام السيارة للضرورة القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر في أثناء التعامل مع مستخدمي الطرق.

وطالب الأشخاص من مرضى الجهاز التنفسي والحساسية، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المقرر في هذا الشأن، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية اتباع كافة فئات الجمهور للإرشادات السلامة أثناء الغبار، وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني.

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