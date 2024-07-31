الإمارات.. طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 22:16 والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 06:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 18:55و الجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 34 80 30

دبي 44 34 80 20

الشارقة 44 34 85 30

عجمان 43 34 85 20

أم القيوين 43 33 85 35

رأس الخيمة 44 35 70 40

الفجيرة 36 33 85 70

العـين 44 33 50 20

ليوا 45 33 60 20

الرويس 40 30 70 50

السلع 39 31 60 30

دلـمـا 41 32 65 35

طنب الكبرى 39 33 80 50

طنب الصغرى 39 33 80 50

أبو موسى 38 33 80 60.

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