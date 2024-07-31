شرطة دبي تعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة عبر منظومة "الدرون بوكس"

المصدر: البيان

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نبهت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أن الطائرات دون طيار التي يراها الجمهور في مختلف المناطق بالإمارة هي جزء من جهود شرطة دبي في تعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة، ضمن عمليات منظومتها المُتقدمة "الدرون بوكس" والتي تُعنى بتعزيز الأمن والأمان، من خلال سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم تقليل زمن الاستجابة المرورية والجنائية.

منظومة

وحول هذا الشأن، قال العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي: تعد شرطة دبي من أوائل الجهات الشرطية حول العالم التي أسست وأطلقت منظومة ذكية ومُتقدمة في مجال الطائرات دون طيار لدعم العمليات الشرطية والأمنية، حيث يعتبر أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية التي توظف التكنولوجيا والتقنيات الأمنية الحديثة والأكثر تقدماً وفاعلية من أجل أمن المجتمع، والتصدي بكل حزم للجريمة بكافة أشكالها، والاستفادة منها في إنجاح نهجها الاستباقي لمنع الجريمة.

منصات

وأضاف العميد بن فارس: منظومة "الدرون بوكس" تمتلك العديد من المنصات الذكية في مختلف مناطق الإمارة، وتنطلق منها الطائرات بدون طيار عند ورود بلاغات إلى مركز القيادة والسيطرة، الأمر الذي يقلل من زمن الانتظار للمُبلغ في حال وجود حوادث بليغة وحالات طارئة.

عمليات

وأشار إلى أن المنظومة تدعم الكثير من العمليات الأمنية والشرطية، منها المشاركة في العمليات الميدانية للدوريات الأمنية والمرورية التي تتواجد في شوارع ومناطق إمارة دبي، وعمليات الإنقاذ وخاصة في المناطق الخارجية، وإدارة الأزمات والكوارث، واستباقية الكشف عن المخاطر، ومتابعة الحركة المرورية، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالبيانات والمعلومات.

وأكد العميد تركي أن الطائرات دون طيار التي يراها الجمهور في مختلف المناطق بالإمارة، تُعد جزء من العمليات الشرطية الأمنية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، وتساعد رجال الشرطة على خدمة المجتمع وفق أفضل الممارسات والمعايير وبما يضمن خصوصية المجتمع، ويضمن استدامة الشعور بالأمان الذي تتميز به إمارة دبي التي تعد من أكثر المدن أماناً في العالم.

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