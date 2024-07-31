«أمنية» تحقق حلم طفل بزيارة «أتلانتس دبي»

المصدر: وام

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حققت مؤسسة "تحقيق أمنية"، أمنية الطفل رافي (6 سنوات)، في الإقامة بمنتجع أتلانتس النخلة في دبي، وزيارة حديقة أتلانتس أكوافنتشر المائية، خلال حفل بسيط أقيم بهذه المناسبة.

وغمرت وجه رافي ابتسامات الفرح والسعادة، مع الاستقبال الحافل الذي حظي به مع عائلته، من قبل طاقم عمل الفندق، وفريق عمل المؤسسة، والأجواء الاحتفالية التي عمّت المكان لتحقيق أمنيته في قضاء أوقات سعيدة حافلة بالمرح مع أفراد أسرته.

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، بالشكر والتقدير إلى القائمين على منتجع أتلانتس النخلة دبي لاستضافة الطفل رافي وعائلته للإقامة في الفندق، ومنحه الفرصة للاستمتاع بقضاء يوم مليء بالتشويق والمغامرة في أكبر حديقة مائية في العالم تضم أكثر من 100 مكان سياحي وفعالية.

وأكد الزبيدي اعتزاز مؤسسة "تحقيق أمنية" والقائمين عليها بالشراكة الاستراتيجية التي تربطهم مع العديد من الفنادق، والكثير من المؤسسات الحكومية والخاصّة في الدولة، التي تُسارع على الدوام إلى دعم مبادرات ومشاريع المؤسسة ذات البعد الإنساني والأثر الإيجابي، وتحرص على المُشاركة في إسعاد الآخرين والمُساهمة في نشر مفهوم ردّ الجميل للمجتمع بأروع الصور.

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