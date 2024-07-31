مركز دبي المالي يرسخ مكانته وجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ دوره كلاعب رئيسي في الساحة المالية العالمية، بفضل زخم النمو المستمر واستقطابه لكبرى الشركات العالمية والمواهب والكفاءات المتميزة.

ومن خلال تقديم بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة، ومزايا ضريبية جاذبة، ودعم الابتكار في التكنولوجيا المالية، ومع التوجهات المستقبلية نحو مزيد من الرقمنة والاستدامة، يسعى المركز لترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للمؤسسات العالمية في السنوات المقبلة.

ويعكس هذا الزخم المستمر الرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي في تعزيز موقعها كمحور عالمي للتجارة والأعمال، ويؤكد دور المركز في تحقيق هذه الرؤية.

وجهة رئيسية

ويمثل المركز اليوم وجهة رئيسية للشركات العالمية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث يحتضن اليوم كبرى الشركات بما في ذلك العديد من المؤسسات المالية الكبرى والبنوك والشركات الاستثمارية وإدارة الأصول وشركات التأمين وشركات الخدمات القانونية والاستشارات، حيث يسهم هذا التنوع في جعل المركز بيئة ديناميكية ومتعددة الأوجه، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتطوير في الخدمات المالية.

ونظراً لما تتمتع به دبي من موقع جغرافي استراتيجي يربط الشرق بالغرب ويمكن الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية بفعالية، يعتبر مركز دبي المالي العالمي نقطة انطلاق ممتازة للشركات التي ترغب في الدخول إلى الأسواق الناشئة في المنطقة.

كما يعمل مركز دبي المالي العالمي أيضاً على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية (FinTech) كجزء من استراتيجيته للنمو، حيث يوفر المركز بيئة داعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال برامج التمويل وتسريع الأعمال ومساحات العمل المشتركة والمبادرات الخلاقة والداعمة.

توسع شركات

ولا تزال قائمة الشركات المالية العالمية الكبرى التي تنضم إلى المركز تتوسع يوماً بعد يوم، حيث بات المركز يحتضن غالبية المؤسسات المالية المهمة والراسخة حول العالم من بلاك روك إلى جوليوس باير وفرانكلين تمبلتون وإيدموند دي روتشيلد وسانت جيمس بليس وهودسون باي كابيتال، نومورا سنغافورة.

ومن أبرز الشركات العالمية التي أعلن عن انضمامها للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري شركة «Africa Specialty Risks»، وهي مجموعة متخصصة في إعادة التأمين وتركز على أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يؤكد استمرار دبي في الصعود كمركز عالمي لقطاع التأمين وإعادة التأمين، حيث تعد الإمارة اليوم أعمق سوق لإعادة التأمين بين لندن وسنغافورة.

بيئة جذابة

كما انضم إلى المركز مؤخراً شركة «Alliance Bernstein»، والتي تأسست في العام 1967 في مدينة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتدير اليوم أصولاً بقيمة 759 مليار دولار، ولديها أكثر من 4700 موظف، وتتواجد مكاتبها في 27 دولة وسلطة قضائية حول العالم.

ومن أبرز الشركات أيضاً «Banca del Sempione Ltd» البنك السويسري الخاص، الذي تأسس في مدينة لوغانو العام 1960 ويقدم استشاراته المتخصصة للعائلات والأثرياء والمستثمرين، إلى جانب شركة الاستثمار العالمية «Balyasni Asset Management»، والتي تأسست في العام 2001، مع أكثر من 20 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، وتوظف أكثر من 1900 شخص في 20 مكتباً في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتؤكد هذه الأسماء العالمية الكبيرة البيئة القانونية والتشريعية الجذابة التي يتمتع مركز دبي المالي العالمي، مما يدفع أكبر شركات إدارة الأصول حول العالم لإيجاد موطئ قدم لها في المركز بفضل إطاره القانوني المتطور والمستقل والتنظيمات المالية المتقدمة التي تضمن حماية المستثمرين وتسهيل العمليات.

حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تقديم حلول استثمارية متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما يعزز من مكانة المركز كوجهة رئيسية لإدارة الأصول في المنطقة.

كما تعد البنوك الخاصة جزءاً أساسياً من المشهد المالي في المركز، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تقديم خدمات مالية متخصصة للأفراد ذوي الثروات العالية والشركات، بما في ذلك إدارة الثروات، والتخطيط المالي، والاستشارات المالية.

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