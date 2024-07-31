إطلاق «مركز الرعاية الرقمية» لتقديم استشارات في طب الأسرة والتغذية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن افتتاح مركز افتراضي للرعاية الصحية الأولية «مركز الرعاية الرقمية» (Digital Care Center).

والذي سيبدأ تقديم خدماته اعتباراً من اليوم، مستفيداً من أحدث التقنيات التكنولوجية لتوظيفها بهدف تقديم حلول ذكية في مجال الرعاية الصحية الأولية للمتعاملين، وذلك بما يتزامن مع أهدافها الرامية إلى تطوير خدمات صحية رقمية رائدة تسهم في تعزيز مخرجات القطاع الصحي وتحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة للمرضى.

ويتيح المركز فرصة الحصول على استشارات طبية عبر الاتصال بتقنية الفيديو لعدد من التخصصات من خلال شبكة متكاملة تغطي جميع المتعاملين المواطنين البالغين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يضمن تقديم الخدمة بوقت قياسي وكفاءة عالية، كما يضم المركز ملفاً إلكترونياً موحداً وشاملاً مرتبطاً بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، الأمر الذي يسهل متابعة الحالات الطبية ويضمن استمرارية الرعاية.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة أن إطلاق المركز يأتي في إطار سعي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو تلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد، وتطوير خدماتها وتحسينها، بما يرتقي بمنظومة الخدمات الصحية في الدولة ويرسخ مكانتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.

وأوضحت الدكتورة كريمة الرئيسي مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة أن إطلاق المركز يعد ثمرة حرص ودعم المؤسسة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الرعاية الصحية الأولية. ويوفر المركز مزايا مبتكرة تعزز تجربة الرعاية الصحية الأولية للمتعاملين.

حيث يتيح حجز المواعيد بسهولة عبر القنوات الرقمية، ويقدم خدمات طب الأسرة التي تشمل الاستشارات الصحية، ويهدف المركز كذلك إلى تعزيز استخدام خدمات التطبب عن بُعد، وتخفيض البصمة الكربونية.

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