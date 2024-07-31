تخريج الدورات الصيفية في منطقة حتا

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، حفل تخريج الدورة الصيفية لطلبة مدارس بمنطقة حتا، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة بمركز حماية الدولي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومركز شرطة حتا، إضافة إلى العديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة 160 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات.

حضر حفل التخريج الدورات الصيفية التي أُطلقت هذا العام تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، العميد خالد علي بن مويزه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط وجمع من أولياء الأمور.

وأكد اللواء خليل المنصوري خلال الحفل التخريج الذي أقيم في قاعة الأفراح بمنطقة حتا، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل.

والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تُخلق لديه روح الفداء والشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وقال اللواء خليل المنصوري «إن الدورات الصيفية تسهم في استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مُفيدة تبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، وتُفعل برامج الرعاية الطلابية للحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة الصيف»، مُتمنياً التوفيق الدائم للطلاب، مُثنياً على حرص الأسرة على إشراكهم في البرامج التي تسهم في صقل هويتهم الوطنية.

وبدأ حفل التخريج بعزف السلام الوطني وتفقد طابور الخريجين ثم تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، وبعدها قدم الطلبة بعض العروض والتشكيلات العسكرية التي تعلموها في الدورة.

عقب ذلك، قام اللواء خليل المنصوري بتكريم الطالب حمد سلطان سعيد البدواوي، قائد الطابور إلى جانب تكريم أوائل الدورة .

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