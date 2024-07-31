حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باستحداث «إدارة التخطيط العمراني» في دائرة التخطيط والمساحة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أنه بمراعاة أحكام المرسوم الأميري رقم (61) لسنة 2014، تُستحدث إدارة جديدة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة ضمن هيكلها التنظيمي العام تسمى: «إدارة التخطيط العمراني».

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم يُحل مجلس التخطيط العمراني المنظَّم بالقانون رقم (3) لسنة 2014، اعتباراً من الأول من أغسطس 2024.

كما نص المرسوم على أن تؤول إلى دائرة التخطيط والمساحة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات مجلس التخطيط العمراني، ويُنقل موظفو مجلس التخطيط العمراني بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى دوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة وفقاً للاحتياجات والتوزيع المناسب تحت تصرف وإشراف وتنفيذ دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية.

نقل وتعيين

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُنقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي، أمين عام مجلس التخطيط العمراني، إلى دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة بنفس درجته الوظيفية، ويُعيّن مديراً لإدارة التخطيط العمراني في الدائرة.

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