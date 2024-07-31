محمد الشرقي: توجيهات حاكم الفجيرة تعزيز حضور الإمارة في المشهد الثقافي العالمي

المصدر: الفجيرة ـ وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وفريق عمل جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على تحضيرات هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وتجهيزات فريق العمل لإطلاق جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي وأهدافها في نسختها المقبلة والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تسليط الضوء على إبداعات المصورين وتعزيز مكانة الفجيرة كقِبلَةٍ ثقافية وفنية وأكد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بدعم قطاع الصناعات الإبداعية بكافة أشكالها، بما فيها الفنون البصرية.

مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاهتمام بالمشاريع الفنية والمبادرات النوعيّة التي تعزّز حضور الإمارة في المشهد الثقافي العالمي.

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