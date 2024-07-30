مدير منظمة الصحة العالمية يشكر الإمارات على إجلائها مرضى فلسطينيين

المصدر: البيان

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أشاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشكرها على عملية إجلاء مرضى ومصابين بينهم أطفال لتلقي العلاج الذي يحتاجون إليه في أبوظبي.

وقال غيبريسوس في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تم اليوم إجلاء 85 مريضاً وإصابات خطرة من غزة بينهم 35 طفلاً، وأفراد عائلاتهم، إلى أبوظبي لتلقي الرعاية المتخصصة".

مشيراً إلى أن عملية الإخلاء المشتركة المعقدة تمت بدعم من وزارة الخارجية الإماراتية ومنظمة الصحة العالمية، في أكبر عملية إجلاء طبي منذ أكتوبر 2023.

وأضاف: "نأمل أن يمهد ذلك الطريق لإنشاء ممرات الإخلاء عبر كافة الطرق الممكنة"، لافتاً إلى "معاناة آلاف المرضى التي طالت، وقبل كل شيء، وكما هو الحال دائماً، ندعو إلى وقف إطلاق النار".

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