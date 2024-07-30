عبدالله بن زايد يلتقي رئيس البرلمان الإيراني في طهران

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في طهران معالي محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة تطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

كما التقى سموه عباس عراقجي وزير خارجية إيران المرشح من قبل الرئيس أمام البرلمان.

جرى خلال اللقاء على هامش مشاركة سموه في مراسم تنصيب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتبادل سموه ومعالي عباس عراقجي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تطلعه إلى العمل مع معالي عباس عراقجي بما يدعم جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي ترسيخ الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.

حضر اللقاء معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيراني

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز