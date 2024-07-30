بمشاركة 480 طالباً وطالبة.. "الأمين" و"فرجان دبي" تختتمان الموسم الثاني من المخيم الصيفي

المصدر: البيان

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اختتمت خدمة الأمين ومؤسسة فرجان دبي، فعاليات الموسم الثاني من «المخيم الصيفي» 2024، الذي استمر ثلاثة أسابيع، وحظي برعاية صندوق الفرجان، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة صندوق المعرفة، وتعاونية الاتحاد، واستقطب 480 طالباً وطالبة بمراحل عمرية مختلفة.

وقدم المخيم الذي احتضنت فعالياته 3 مدارس في فرجان مردف والبرشاء وند الشبا، للمشاركين تجربة ترفيهية استثنائية تضمنت برامج، وورش عمل تفاعلية إلى جانب لقاءات حوارية وعروض فنية وجولات وزيارات استهدفت استغلال أوقات الفراغ في الإجازة الصيفية في تعزيز مهارات المشاركين الذين ينتمون للفئات العمرية من 4 إلى 15 عاماً من كلا الجنسين.

تكريم

وشهد اليوم الختامي للمخيم تكريم الراعي الرئيسي "صندوق الفرجان"، والراعي المجتمعي: هيئة تنمية المجتمع، وصندوق المعرفة، وهيئة الطرق والمواصلات وتعاونية الاتحاد، كما تم تكريم الجهات الداعمة وعدد من رواد الأعمال، والمتطوعين المتميزين.

برنامج نوعي

وحظي المخيم الصيفي ببرنامج نوعي تضمن عشرات من ورش العمل، بالإضافة إلى 25 رحلة ترفيهية، حيث وفر بيئة آمنة وممتعة ساعدت الأطفال على تكوين صداقات جديدة والتفاعل مع أقرانهم، وعززت لديهم مهارات التواصل والعمل الجماعي وساهمت في إكسابهم مهارات جديدة عبر برامج وأنشطة تعليمية في مختلف المجالات.

واكتسب الأطفال المشاركون في المخيم عدداً من المهارات الحياتية مثل مهارات الطهي، والإسعافات الأولية. كما شاركوا في أنشطة استهدفت تعزيز النشاط البدني والصحي، فضلاً عن محاضرات لتوعية الأطفال بأهمية التغذية السليمة والعادات الصحية. كما ركزت فعاليات المخيم على تنمية المهارات الإبداعية للمشاركين عبر تنظيم أنشطة فنية وحرفية تشجع الأطفال على التعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم عبر ورش عمل في الرسم والمسرح والدراما.

إقبال على الأنشطة

وقالت علياء الشملان، مدير "فرجان دبي": "سعداء بالإقبال الذي شهده المخيم الصيفي، الذي وفر أنشطة وبرامج تعليمية وترفيهية ممتعة للأطفال خلال الإجازة الصيفية، الأمر الذي ساهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم وإكسابهم معارف ومعلومات جديدة، وعزز قدراتهم الإبداعية"، مشيرة إلى أن المخيم يأتي في إطار مساعي "فرجان دبي" الهادفة إلى إطلاق فعاليات ترسخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، وتشجع المشاركة المجتمعية، وتنشر ثقافة التطوع بين مختلف فئات المجتمع، منوهة بالدور الكبير الذي قدمه الرعاة والجهات الداعمة والمتطوعون في إنجاح فعاليات المخيم.

وتابعت: أسهمت فعاليات الموسم الثاني من المخيم الصيفي 2024 في استثمار أوقات الأطفال عبر أنشطة مفيدة ساهمت في بناء قدراتهم وتطوير إمكاناتهم عبر ورش عمل تفاعلية وضمن بيئة إبداعية في مختلف المجالات، بهدف المساهمة في بناء جيل يمتلك القدرة على المشاركة الفعالة في المسيرة التنموية التي تشهدها دبي.

فعاليات مبتكرة

بدوره، عبر عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، عن فخره بالنجاح الذي حققه الموسم الثاني من المخيم الصيفي، مشيراً إلى أنه يعكس التزام "الأمين" بالمساهمة في تنشئة جيل واعٍ، يمتلك القدرة على القيام بالمسؤوليات الوطنية والمجتمعية، مقدماً شكره إلى كافة الجهات الراعية والداعمة والمتطوعين المشاركين في المخيم الذي شهد فعاليات مبتكرة قدمت خيارات نظرية وعملية ومعرفية وترفيهية.

وقال: يتماشى المخيم مع رؤية خدمة الأمين بدعم الفعاليات التي تعزز الانتماء للوطن والهوية الوطنية وترسخ التلاحم الاجتماعي وتؤصل الموروث الثقافي الشعبي في نفوس الأطفال والناشئة وتدمجهم في بيئة تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة، الأمر الذي يساهم في بناء أجيال جديدة لديها القدرة على المساهمة في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

ورش تفاعلية

وشهد المخيم تنظيم ورش عمل بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل.

وقدم المخيم الصيفي عدداً من الورش الفنية لتعليم الأطفال طرقاً متعددة للتعبير عن أنفسهم من خلال الريشة والألوان، فضلاً عن عقد ورش عمل لتطوير المواهب في الموسيقى، والتصوير بالطائرات بدون طيار "الدرون"، وتعلم الصيد، والتزلج على الجليد.

وتدرب المشاركون على الإسعافات الأولية، وإرشادات السلامة من الحرائق، وطرق استخدام أدوات الإطفاء المنزلية، إضافة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز روح الإبداع والابتكار لدى النشء، وتوفير منصة مميزة للأطفال لتنمية مواهبهم وخبراتهم في مجالات متعددة.

كما شهد المخيم عدداً من الفعاليات التي استهدفت تعزيز الثقة بالنفس وتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة التي تتطلب تحدياً وقدرات خاصة بهدف تنشئة أجيال المستقبل وتكوين شخصياتهم، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وإكسابهم المزيد من المعارف والمعلومات.

يذكر أن فعاليات المخيم الصيفي 2024 أضاءت على 4 محاور رئيسية وهي الاستدامة، والسنع والموروث الشعبي، والمهارات الحياتية، والتمارين الرياضية، وذلك بهدف تعزيز السلوك البيئي الإيجابي لدى الأطفال وترسيخ الممارسات المستدامة، والتوعية بالقيم الأصيلة التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي، إضافة إلى اكتشاف مواهب وقدرات الأطفال وتحفيزهم على الإبداع وتعزيز التفكير الإيجابي لديهم، فضلاً عن تنمية مهارات المشاركين الرياضية والبدنية ومساعدتهم على اتباع نمط حياة صحي وسليم.

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