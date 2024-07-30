شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين من 4 إلى 13 في عامين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكَّن مركز علاقات الموردين في الإدارة العامَّة للدعم اللوجستي بالقيادة العامَّة لشرطة دبي، والذي اسْتُحْدِثَ منذ ما يقارب العامين، من فتح آفاق جديدة مع الموردين المتعاملين مع شرطة دبي لتوفير الاحتياجات اللوجستية للقوة التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وتمكَّن مركز علاقات الموردين من رفع عدد الخدمات الخاصة المُقدَّمة من قِبل القيادة العامّة لشرطة دبي إلى الموردين في غضون عامين، من 4 خدمات إلى 13 خدمة نوعية، تمثَّلت في "تسجيل الموردين الجدد، وتجديد التسجيل، وخدمة لاستقبال الموردين الجدد وتعزيز تواصلهم مع الإدارات المعنية، وخدمة دعوة الموردين المُستهدفين للمشاركة في المناقصات المطروحة، وخدمة "رصد ومتابعة الملاحظات"، وجمع الاقتراحات، والتدقيق على تقييم الموردين، وتأهيل الموردين، وخدمة لمكافأة المتميزين، وخدمة لدعم الابتكار والتطور مع الموردين، وإقامة فعاليات وأنشطة، إدارة العمليات الشّرائية، وإدارة المخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد".

4 قنوات تواصل

كما تمكن مركز علاقات الموردين من خلال التواصل مع الموردين من تطوير منظومة العمل عبر قنوات التواصل المُتمثلة في الاتصال على 901، والتواصل عبر البريد الإلكتروني

SRV.Suppliers@dubaipolice.gov.ae، وعبر الرقم الهاتفي والرسائل النّصية.

تعزيز التواصل

وفي هذا السياق، أكّد سعادة اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي أنّ المركز الذي اسْتُحْدِثَ في العام 2022، بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يعتبر الأوَّل من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية لخدمة هذه الفئة المهمة من الشّركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار رؤية القيادة العامّة لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع الشّركاء، والعمل على تيسير الخدمات لهم، وإسعادهم.

وأشار سعادته إلى أنَّ المركز استطاع خلال ما يقارب العامين من إنشائه، فتح آفاق جديدة، وتعزيز التواصل مع الموردين الذين باتوا يستفيدون من كافّة الخدمات والمبادرات التي يطلقها المركز من أجلهم، والاستماع لآرائهم، وتبادل وجهات النظر في مختلف التحديات والمجالات المُشتركة، مُشيداً بعلاقة الشّراكة التي تجمع شرطة دبي بكافّة الموردين العاملين معها.

المركز وأقسامه

وعن المركز، أكَّدت السّيدة شما علي آل علي مدير مركز علاقات الموردين، أنّ المركز يتكون من 3 أقسام تتمثل في: قسم خدمات الموردين، وقسم جودة عمليات الموردين، وقسم تقييم وتأهيل الموردين، مشيرة إلى أنَّ كافّة الأقسام تعمل جنباً إلى جنب من أجل تعزيز التواصل مع الموردين لخدمتهم وإسعادهم من جهة، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم من جهة ثانية، بما ينعكس على تعزيز التنسيق والعمل المشترك وتحقيق أهداف الطرفين.

مبادرتان قادمتان

وبيّنت أنّ المركز سيطلق مبادرتين جديدتين قريباً لدعم الموردين، أوّلها مبادرة حول آلية جديدة في "التعميم على مناقصات الموردين المُسجلين في المركز"، حيث ستساهم آلية التعميم الجديدة في رفع عدد الموردين الراغبين في المشاركة في المناقصات، وبالتالي ضمان الحصول على أفضل الأسعار والجودة، إلى جانب المبادرة الثانية في دعم الموردين المبتكرين والعمل على تطبيق وتسهيل تنفيذ ابتكاراتهم، واقتراحاتهم.

الملتقى السّنوي الثاني

وأكّدت آل علي أنَّ شرطة دبي وفي إطار حرصها على تعزيز التواصل بشكل مُستمر مع الموردين ستنظم هذا العام، فعاليات الملتقى السّنوي الثاني لموردي شرطة دبي، وذلك بعد النجاح الذي حققته فعاليات النسخة الأولى من الملتقى التي نُظِّمت العام الماضي في فندق أتلانتس دبي.

وأشارت إلى أنَّ الملتقى الأوَّل بحث سبل تعزيز التواصل وتبادل الأفكار والاقتراحات بين شرطة دبي والموردين في مجال خدمات التوريد، وشهد تكريم الشّركاء الاستراتيجيين من موردي شرطة دبي من الفئات كافّة، وسيعمل الملتقى الثّاني على تعزيز التواصل، ورفع أعداد الموردين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز