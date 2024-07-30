سيف بن زايد يطلع على النموذج الأولي لمشروع "بيوت منتصف الطريق"

المصدر: البيان

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اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على النموذج الأولي لمشروع "بيوت منتصف الطريق" المصمم وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لإعادة تأهيل مرضى إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة " إكس" : " انطلاقاً من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيمانه العميق بقدرة الجميع على المساهمة في نهضة الوطن، وحرص سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة الارتقاء بجودة الحياة، اطلعت على النموذج الأولي لمشروع "بيوت منتصف الطريق" المصمم وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لإعادة تأهيل مرضى إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما يوفره من خدماتٍ متكاملة تأهيلية واجتماعية وبرامج متميزة تتجاوز 35 برنامجاً تخصصياً لإعادة تأهيل المرضى في بيئةٍ داعمة، ودمجهم مجتمعياً بالشكل الأمثل، ليعكس هذا المشروع الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، ويكون نقطة انطلاقٍ لتعزيز مرحلة التعافي التام وتطوير المهارات الشخصية والحياتية، نحو حياةٍ مستقبلية ناجحة وإيجابية.

وأضاف سموه " أشكر الأخ الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأشكر شركة مبادلة للاستثمار على دعمها السخي، وجميع الشركاء الداعمين، مثمّنين جهودهم القيّمة لإنجاح هذا المشروع الذي يعزز التلاحم والمسؤولية المجتمعية".

انطلاقاً من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيمانه العميق بقدرة الجميع على المساهمة في نهضة الوطن، وحرص سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة الارتقاء بجودة الحياة، اطلعت على النموذج الأولي لمشروع "بيوت منتصف الطريق" المصمم وفق أعلى المعايير… pic.twitter.com/S7CtIvUkFq — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) July 30, 2024

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