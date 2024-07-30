سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين ضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين ضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وبحسب المرسوم يعين على ملاك القيادة العامة لشرطة الشارقة 42 ضابطاً برتبهم العسكرية الحالية ممن كانوا على الملاك الاتحادي لوزارة الداخلية، وذلك اعتباراً من 1 يونيو 2024. كما أصدر سموه قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء مستشفى الجامعة في الشارقة.

وبحسب القرار يُشكل مجلس أمناء مستشفى الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من أمل أحمد القطري السويدي، مدير هيئة الشارقة الصحية، نائب الرئيس، والدكتور خليفة محمد السامان النعيمي، المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة.

والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب في جامعة الشارقة، والدكتور حكم ياسين، المدير الطبي لمستشفى الجامعة، وعمر سيد محمد، المستشار المالي بدائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، وهاشم الفكي عبد الله أحمد، المستشار القانوني لمستشفى الجامعة بالشارقة، مقرراً.

ونص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

اعتماد

اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، مبلغاً قدره 21 مليون درهم كتعويضات لأصحاب الأملاك المتأثرة بمشروع ترميم «حصن المنصور الأثري» في حي شرق بمدينة خورفكان، والتعويضات تشمل 29 شخصاً وسيتم التواصل معهم لاستلامها قريباً.

أعلن عن توجيه سموه، محمد النزر المتحدث الرسمي لدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، خلال مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة. كما وجه سموه بتحويل منطقة السور في كلباء إلى منطقة متكاملة تضم الصرف الصحي والطرق المرصوفة والحدائق، ليكون فيها كل ما تحتاجه.

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