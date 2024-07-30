محمد الشرقي: تطوير منظومة الأمن والسلامة يسهم بتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة

المصدر: الفجيرة ــ وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير منظومة الأمن والسلامة في المجتمع، وتعليم الأفراد مهاراتها اللازمة، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الحياة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل دورة أصدقاء الدفاع المدني الحادية عشرة، الذي نظمته إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وتخريج 197 مشاركاً فيها، بحضور العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة.

ونوّه سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبرامج الهادفة التي تسهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز نموّها المستدام، وفي أولويتها قطاع الأمن والسلامة وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع. وهنأ سموه خريجي البرنامج على اجتيازهم الدورة بنجاح.

مشيداً بجهود إدارة الدفاع المدني بالفجيرة في تنظيم البرامج الهادفة لفئات المجتمع وخاصة الشباب والناشئة، وتعليمهم المهارات الأساسية اللازمة والمعارف الضرورية في مجال الأمن والسلامة والتعامل مع حالات الطوارئ.

ووجه العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، في كلمة ألقاها خلال الحفل، شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على اهتمام سموه بتشجيع المنتسبين للدورة، مشيداً بمثابرة المشاركين في التعلم المتواصل، كما شكر أولياء أمورهم على دعمهم واهتمامهم بانتساب أبنائهم لهذا البرنامج.

وتخلل حفل التخريج كلمة ملهمة للخريجين وفقرة شعرية، وعرض فيديو يبرز محطات ومراحل التعلم في مسيرة البرنامج، تلاه عرض ميداني لاستعراض المهارات التي تعلموها، واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتميزين.

مونودراما

إلى ذلك، التقى سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الفنانين المسرحيين الفائزين بجوائز عربية ودولية في فن المونودراما، بحضور ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وأكد سموه خلال اللقاء، اهتمام إمارة الفجيرة بالفن والثقافة كداعمَين رئيسيين لمسيرة نموها الشامل، انطلاقاً من دعم صاحب السمو حاكم الفجيرة، للفن عامة، والمسرح خاصة.

وحرص سموه على تمكين الفنانين وتحفيز إبداعهم في مجال الفنون المسرحية، وتمكين أدوارهم في إثراء قطاع الثقافة والفنون في الإمارات. وأشاد سموه، بالفوز الذي حققه الفنانون في محافل التتويج العربية والدولية، مؤكداً أهمية مواصلة الإنجاز والتميز في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة في قطاع الفنون المسرحية.

ودعم المؤشرات التنافسية للدولة في مجال فن المونودراما على مستوى العالم. وعبّر الفنانون الفائزون عن شكرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه الدائم لممكنات العمل الثقافي والفني في إمارة الفجيرة، مما يشكّل حافزاً كبيراً لتقديم أفضل المستويات في الأعمال المسرحية القادمة داخل الدولة وخارجها.

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