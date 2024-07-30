95 مليون ساعة عمل آمنة في «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تطبيق أعلى المعايير العالمية في أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة وتعزز بيئة العمل الآمنة وتسهم في الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في تنفيذ جميع مشروعات وعمليات الهيئة، انطلاقاً من مسؤولية الهيئة تجاه المتعاملين والموظفين والموردين والمقاولين الذين يعملون في مشاريع الهيئة، إضافة إلى توفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية والاعتمادية.

وكشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن عدد ساعات العمل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من إطلاقه حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 95 مليون ساعة عمل آمنة، لافتاً إلى أن الهيئة تتبوأ صدارة المؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة.

وتلتزم بمطابقة ظروف العمل لأفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والتي تتم مراقبتها وفقاً للقوانين الحكومية الدولية الرسمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الطاير: نوفر البرامج التدريبية والتوعوية والموارد والتقنيات اللازمة بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، والتخفيف من تداعيات أزمة المناخ على الصحة. وننظم سنوياً «أسبوع الصحة والسلامة» و«اليوم التوعوي الخاص بصحة وسلامة المقاولين والاستشاريين»، لتعزيز وعي الموظفين والمتعاملين وجميع أفراد المجتمع حول إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

مشيراً إلى أنه خلال عام 2023، أثمرت جهود الهيئة في هذا المجال عن فوزها بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة للمرة الـ12، وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة للمرة الـ16، من مجلس السلامة البريطاني.

كما فازت الهيئة بشهادة «أفضل بيئة عمل لعام 2023»، التي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work® بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، للجهات التي تساهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر أفضل بيئة عمل.

وقال معالي سعيد الطاير: بلغ إجمالي ساعات العمل في المرحلة الأولى ما يزيد على 1.5 مليون ساعة عمل، وإجمالي ساعات العمل في المرحلة الثانية ما يزيد على 1.5 مليون ساعة عمل.

كما بلغ إجمالي ساعات العمل في المرحلة الثالثة ما يزيد على 15 مليون ساعة عمل، وبلغ إجمالي ساعات العمل في المرحلة الرابعة أكثر من 70 مليون ساعة عمل، بينما بلغ إجمالي ساعات العمل في المرحلة الخامسة ما يزيد على 7 ملايين ساعة عمل، وبلغ إجمالي ساعات العمل في المرحلة السادسة «حتى الآن» ما يزيد على 600 ألف ساعة عمل.

قدرة إنتاجية

وقال معالي سعيد الطاير: «يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي.

وهو أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً». وتابع: يجري تنفيذ مشاريع المجمع على عدة مراحل حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع «10 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية» في 22 أكتوبر 2013، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي متصلة بـ13 محولاً في مبانٍ عاكسة تحول الجهد إلى 33 كيلوفولت.

وفي 20 مارس 2017، دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

ونفذت هيئة كهرباء ومياه دبي المرحلة الثانية بالتعاون مع ائتلاف تقوده شركة «أكوا باور» السعودية (المطور الرئيس) وشركة «تي إس كيه» الإسبانية المقاول الرئيس. وتضمنت هذه المرحلة تركيب نحو 2.3 مليون لوح كهروضوئي على مساحة 4.5 كيلومترات مربعة.

وفي 24 نوفمبر 2020، دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرحلة الثالثة من المجمع بقدرة 800 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة ونفذت هيئة كهرباء ومياه دبي هذه المرحلة بالتعاون مع ائتلاف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف».

وتعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة. وتضمنت هذه المرحلة تركيب نحو أكثر من 3 ملايين لوح كهروضوئي.

وأما المرحلة الرابعة من المجمع فدشنها سموه في 5 ديسمبر 2023، وتعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة «CSP» في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وتمت ترسية المشروع على الائتلاف الذي يضم كلاً من «أكوا باور» السعودية و«صندوق طريق الحرير» بالتعاون مع «شنغهاي إلكتريك» الصينية كمقاول رئيس.

وتستخدم المرحلة الرابعة 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 263.126 متراً بقدرة 100 ميجاوات «بتقنية الملح المنصهر»، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وتعد هذه المرحلة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة.

وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي. وأما بالنسبة لمنظومة عاكسات القطع المكافئ، فقد تم تركيب أكثر من 63,600 جامع حوض مكافئ «PT»، ويستخدم المشروع 70,000 من المرايا العاكسة (heliostats) التي تتبع حركة الشمس.

كما دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في 18 يونيو 2023، والتي تصل قدرتها إلى 900 ميجاوات، وتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة عبر شركة «شعاع للطاقة 3» من خلال الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وتحالف أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار. وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 2.2 مليون لوح كهروضوئي.

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