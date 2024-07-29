رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالذكرى الـ 25 لجلوسه على العرش

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الذكرى 25 لجلوسه على العرش وأتمنى له دوام التوفيق وتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لوطنه وشعبه.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أهنئ أخي محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الذكرى 25 لجلوسه على العرش وأتمنى له دوام التوفيق وتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لوطنه وشعبه، وأتطلع إلى العمل معاً لتعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية."

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