شراكة بين مؤسسة الجليلة و«بوزيتيف زيرو» لتبني حلول الطاقة النظيفة في مجال الصحة

المصدر: دبي - وام

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وقعت مؤسسة الجليلة - التي تقود ركيزة العطاء في دبي الصحية.. أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي - اتفاقية مع شركة «بوزيتيف زيرو» - المزود للبنية التحتية للطاقة المستدامة واللامركزية في منطقة الشرق الأوسط - وذلك للتعاون في مجالات الحد من الانبعاثات الكربونية وتكاليف الطاقة التزاماً بتحقيق أهداف استراتيجية دبي و«استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050». وتم توقيع الاتفاقية التي تقدم «حلول الحد من انبعاثات الكربون كخدمة» في مقر مؤسسة الجليلة بحضور ممثلين عن الجانبين.

وتعد المبادرة الأولى من نوعها في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات التي تشمل جميع جوانب الطاقة النظيفة بما في ذلك توليد الطاقة في المواقع وتعزيز كفاءة الطاقة والنقل النظيف.

وتشمل الاتفاقية تطوير وتنفيذ خطة مدتها 5 سنوات لتحقيق الاستدامة حيث ستعمل على تحديد أفضل الطرق للحد من انبعاثات الكربون في مرافق المؤسسة وذلك عبر حلول ممولة بالكامل تهدف إلى تقليل التكلفة التشغيلية بنسبة تصل إلى 50% والحد من انبعاثات الكربون بنسبة 70%.

وستقوم شركة «بوزيتيف زيرو» بدراسة الإجراءات الحالية وتعزيز الكفاءة وتحسين استهلاك الطاقة من خلال نموذج «التبريد كخدمة» وهو نموذج يعتمد على تزويد خدمة تبريد فعالة وبتكلفة أقل فضلاً عن تقديم حلول النقل المستدام وتوفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مقر مؤسسة الجليلة. وتتماشى هذه الخطوة مع المساعي لتحسين وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين العام والخاص في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد نجاح البرنامج التجريبي في مؤسسة الجليلة الذي شمل تركيب نظام توليد طاقة شمسية على أسطح الأبنية ومواقف السيارات التابعة لمؤسسة الجليلة والذي نفذته شركة «سيراج باور» التابعة لشركة «بوزيتيف زيرو» المتخصصة في توليد وتوزيع الطاقة الشمسية.

وتم تشغيل هذه الأنظمة بنجاح في ديسمبر 2023 وتتم إدارتها وصيانتها حالياً من خلال اتفاقية تأجير أنظمة الطاقة الشمسية لمدة 20 عاماً مما يسهم في تقليل أكثر من 3100 طن متري من انبعاثات الكربون سنوياً.

وقال الدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: إن مؤسسة الجليلة تعتبر من أوائل المؤسسات غير الربحية في المنطقة التي تتخذ خطوات جادة نحو تحقيق الاستدامة وبفضل تركيب نظام الطاقة الجديد في مرافق المؤسسة نجحنا بتعزيز عملياتنا في مجال الطاقة النظيفة وشهدنا انخفاضاً كبيراً في تكاليف الطاقة الكهربائية واليوم نعتمد خطة طويلة الأجل للتقليل من انبعاثات الكربون بالتعاون مع شركة «بوزيتيف زيرو».

من جانبه قال ديفيد أوري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوزيتيف زيرو»: «أظهر مشروعنا الأول مع مؤسسة الجليلة أن توليد الطاقة الشمسية الموزعة بدون دفع مقدم يمكن أن يحقق توفيراً كبيراً في التكاليف بأقل مدة زمنية والتقليل من انبعاثات الكربون ومن خلال تنفيذ حلول كفاءة الطاقة والتنقل النظيف ستتمكن المؤسسة من تسريع وتيرة تحقيق أهدافها في الاستدامة ودعم رؤية الدولة للوصول إلى صفر انبعاثات».

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