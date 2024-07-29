"طرق دبي" تطور خطين للنقل البحري لخدمة المناطق السكنية في مرسى الخور

المصدر: البيان

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طّورت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطين للنقل البحري لخدمة المناطق السكنية بمنطقة مرسى خور دبي "محطة كريك هاربر"، حيث يعمل الخط الأول لدبي فستيفال سيتي، خلال أيام نهاية الأسبوع "السبت والأحد" من الساعة 4:00 مساءً – 11:55 مساءً، بينما يعمل الخط الثاني لمحطة الجداف للنقل البحري والمربوطة بمحطة الخور للمترو، خلال أيام الأسبوع (الاثنين إلى الجمعة) من الساعة 7:30 صباحاً – 10:50 صباحاً ومن 4:00 مساءً – 10:50 مساءً وبتعرفة مقدارها درهمين فقط لكل نقطة توقف. وسيعمل الخطان على ربط مناطق الجذب السياحي في الإمارة.

وقد جرى تطوير هذه الخدمة بناء على تعاون بين الهيئة وشركة إعمار العقارية، حيث وقّع الطرفان اتفاقية تعاون مشترك في هذا الإطار لخدمة المناطق والمشاريع التطويرية ذات الإطلالة البحرية، وتحديث الوجهات السياحية والمناطق السكنية في إمارة دبي. وقع الاتفاقية عن الهيئة، أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ووقعها عن شركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي، عضو مجلس إدارة تنفيذي في الشركة.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات: "حققت الخطوط المذكورة نجاحاً كبيراً من حيث إقبال الجمهور على الخدمة على هذين الخطين منذ تدشينهما، حيث بلغ متوسّط عدد الركّاب الشهري عند إطلاق الخطوط بشهر أغسطس لعام 2022 حوالي 3 آلاف راكب شهرياً، وصولاً إلى متوسط 30 ألف راكب شهرياً في العام الحالي بزيادة مقدراها 900%. وعليه قامت الهيئة بالتعاون مع المطور بتطوير الخطين من خلال تحسين البنية التحتية لتوفير مراسي تستقبل وسائل نقل بحري مختلفة، وتوفير أكشاك بيع التذاكر لرفع رضى العملاء عن الخدمات المقدمة، والذي ينعكس إيجابا على زيادة رواد النقل البحري في المدينة، وذلك بناءً على خطة الهيئة الشاملة للنقل البحري 2020 – 2030 والتي تضمنت كذلك احتياجات المطور."

من جانبه، قال أحمد المطروشي، عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة إعمار العقارية "إن التعاون المستمرّ بين القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة يساهم في تحقيق الرؤى والأهداف بكفاءة عالية، مما يعزّز الاقتصاد ويرفع من جودة المشاريع والحياة، وهذا التعاون يرسّخ موقع إمارة دبي كوجهة عالمية رائدة للإقامة والاستثمار على حدّ سواء، كما أن توفير البنية التحتية المناسبة في المشاريع التطويرية ذات الإطلالات البحرية لشركة إعمار العقارية يسهم في تسهيل حركة الجمهور من وإلى هذه المشاريع، مما يزيد من جاذبيتها، وذلك بفضل استخدام وسائل النقل البحرية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات."

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل على تطوير قطاع النقل البحري العام والسياحي بهدف خدمة السكان والزائرين، وضمان تحقيق رضا المتعاملين في إمارة دبي، بالتحسين على الخدمات بالتنسيق المستمر مع المطورين العقاريين من خلال اتفاقيات بهدف تلبية خدمات المتعاملين وتحقيق أهداف إمارة دبي في جودة الحياة وفق غايات الهيئة الاستراتيجية.

ولمزيد من المعلومات وتفاصيل الرحلات والخطوط والخدمات المقدمة يرجى زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.rta.ae) أو تطبيقات الهيئة الذكية، والتي تسهم في تعريف خدمات الهيئة للجمهور.

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